Милик: «Плохой матч, но мы рады выйти в финал»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик поделился мыслями после ответного матча полуфинала Кубка Италии против «Лацио».

Туринцы растеряли преимущество в два мяча, добытое в первой встрече, но на 83-й минуте Милик поразил ворота римлян и вывел «бьянконери» в финал.

«Да, это было плохая игра, нам пришлось изрядно пострадать. «Лацио» – очень сильный соперник, особенно на своём поле. Сегодня оппоненты доставили нам немало неприятностей, но мы счастливы – через несколько недель мы вернёмся в Рим, чтобы сыграть в финале.

Мы знаем, что должны играть лучше, но выход в финал Кубка и попадание в Суперкубок – это достижение. Было очень приятно забить такой важный гол сразу после выхода на замену», – заявил Милик в послематчевом интервью.