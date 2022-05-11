Кьеллини: «Ювентус» пытается выиграть все турниры, в которых участвует

Опытный итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу предстоящего финального поединка в Кубке Италии с миланским «Интером».

Кьеллини сказал, что после трудного начала сезона у туринской команды появился характер и индивидуальность, которые помогают «старой синьоре» добиваться успеха. Защитник отметил, что «Ювентус» пытается выиграть все турниры в которых участвует. Джорджо считает, что победа в Кубке Италии станет для команды инъекцией уверенности.

Напомним, что финальный поединок Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.