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Италия. Кубок Италии

Симоне Индзаги – о победе в финале кубка Италии: «Интер» никогда не сдаётся»

12 Мая 2022 • 02:19 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о победе «нерадзурри» в финале кубка Италии над «Ювентусом».

«Хорошее выступление против очень и очень сильного соперника, – заявил Индзаги в интервью Sport Mediaset. – Мы хорошо провели первые полчаса, немного сбавили к перерыву и плохо подошли ко второму тайму, пропустив два необязательных гола. Однако эта команда никогда не сдаётся.

Очень рад разделить этот триумф, которым я так дорожу, с сотрудниками клуба, которые с августа помогали мне готовиться к трём матчам в неделю.

Думаю, мы единственная команда, обыгравшая «Ливерпуль» в 2022 году. Мы выложились по полной в 1/8 финала Лиги чемпионов, и это стоило нам нескольких очков в Серии А, но мы ни о чём не сожалеем.

Это была наша 50-я игра в сезоне, я не мог требовать от своих игроков большего. Нам необходимо насладиться этой победой вместе с болельщиками», – сказал тренер «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Симоне Индзаги
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окончен после доп. времени Ювентус 2:4 Интер Милан 3.85 3.35 2.05
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