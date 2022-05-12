Симоне Индзаги – о победе в финале кубка Италии: «Интер» никогда не сдаётся»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями о победе «нерадзурри» в финале кубка Италии над «Ювентусом».

«Хорошее выступление против очень и очень сильного соперника, – заявил Индзаги в интервью Sport Mediaset. – Мы хорошо провели первые полчаса, немного сбавили к перерыву и плохо подошли ко второму тайму, пропустив два необязательных гола. Однако эта команда никогда не сдаётся.

Очень рад разделить этот триумф, которым я так дорожу, с сотрудниками клуба, которые с августа помогали мне готовиться к трём матчам в неделю.

Думаю, мы единственная команда, обыгравшая «Ливерпуль» в 2022 году. Мы выложились по полной в 1/8 финала Лиги чемпионов, и это стоило нам нескольких очков в Серии А, но мы ни о чём не сожалеем.

Это была наша 50-я игра в сезоне, я не мог требовать от своих игроков большего. Нам необходимо насладиться этой победой вместе с болельщиками», – сказал тренер «Интера».