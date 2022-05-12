«Интер» - первая команда с 1997 года, забившая два гола в дополнительное время финала Кубка Италии

В финале Кубка Италии встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер», матч перешел в дополнительное время, и там «Ювентус» пропустил два мяча подряд. Оба мяча забил Иван Перишич - сперва он реализовал пенальти, а через три минуты великолепным ударом окончательно привел в уныние поклонников «старой синьоры».

В результате «Интер» уже стал первой командой с 1997 года, которая забила два гола в дополнительное время в финале Кубка Италии. Тогда это была «Виченца», которая дважды огорчила «Наполи» и неожиданно выиграла тогда трофей.

Следить за событиями финального матча Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.