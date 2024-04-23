Титов предложил ставку на матч «Лацио» - «Ювентус»

Экс-игрок сборной России Егор Титов высказал мнение о предстоящем полуфинальном матче Кубка Италии между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом».

«В первой игре «Ювентус» был сильнее – 2:0. Во второй встрече он может играть по счету. Сыграю вариант «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3,5». 1:1 или 0:1 - самые вероятные счета», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок «Лацио» против «Ювентуса» состоится сегодня, 23 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.