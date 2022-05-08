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Италия. Кубок Италии

Локателли может сыграть с «Интером» в финале Кубка Италии

08 Мая 2022 • 13:58 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.20 3.35 2.25
11.05 22:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли близок к тому, чтобы вернуться в строй после травмы. Напомним, что третьего апреля итальянский хавбек получил травму в матче Серии А против миланского «Интера», после чего был вынужден пропустить более месяца.

Всё это время Локателли страдал от проблемы с медиальной коллатеральной связкой. Теперь же итальянец приблизился к возвращению на поле. Согласно Calciomercato, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри задумывается над тем, чтобы включить Мануэля в состав на финальный матч Кубка Италии против миланского «Интера», который состоится в середине следующей недели.

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Ювентус Мануэль Локателли
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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