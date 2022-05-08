Локателли может сыграть с «Интером» в финале Кубка Италии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли близок к тому, чтобы вернуться в строй после травмы. Напомним, что третьего апреля итальянский хавбек получил травму в матче Серии А против миланского «Интера», после чего был вынужден пропустить более месяца.

Всё это время Локателли страдал от проблемы с медиальной коллатеральной связкой. Теперь же итальянец приблизился к возвращению на поле. Согласно Calciomercato, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри задумывается над тем, чтобы включить Мануэля в состав на финальный матч Кубка Италии против миланского «Интера», который состоится в середине следующей недели.