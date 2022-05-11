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Италия. Кубок Италии

Ракноккья о финале Кубка Италии: «Мы должны быть максимально сконцентрированными»

11 Мая 2022 • 16:35 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.95 3.35 2.02
Через 5 ч. 11 мин.

Защитник «Интера» Андреа Раноккья рассказал о своём расположении духа перед сегодняшним финалом Кубка Италии против туринского «Ювентуса». Игрок отметил, что его команде важно не допускать глупых ошибок в предстоящем поединке.

«Гол против «Эмполи» в ⅛ Кубка Италии – лучший в моей карьере. Он помог нам достичь стадии финала. Сегодня нам нужно быть максимально сконцентрированными, чтобы не допускать глупых ошибок», – заявил Раноккья в интервью официальному сайту «Интера».

Напомним, что финальный матч Кубка Италии между миланским «Интером» и «Ювентусом» стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
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Сегодня, 11 Мая
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