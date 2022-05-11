Ракноккья о финале Кубка Италии: «Мы должны быть максимально сконцентрированными»

Защитник «Интера» Андреа Раноккья рассказал о своём расположении духа перед сегодняшним финалом Кубка Италии против туринского «Ювентуса». Игрок отметил, что его команде важно не допускать глупых ошибок в предстоящем поединке.

«Гол против «Эмполи» в ⅛ Кубка Италии – лучший в моей карьере. Он помог нам достичь стадии финала. Сегодня нам нужно быть максимально сконцентрированными, чтобы не допускать глупых ошибок», – заявил Раноккья в интервью официальному сайту «Интера».

Напомним, что финальный матч Кубка Италии между миланским «Интером» и «Ювентусом» стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.