Титов сделал прогноз на финал «Ювентус» - «Интер»

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился своими соображениями по финалу Кубка Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В беседе с «РБ Спорт» эксперт предположил, что финальный матч не будет закрытым. По мнению Титова, «нерадзурри» не станут бояться этого «Ювентуса» и будут использовать свои козыри в атаке. Ставка эксперта – тотал больше 2.5 гола.

Финал Кубка страны пройдет сегодня, 11 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовый репортаж противостояния будет доступен на Liveresult.ru.