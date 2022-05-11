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Италия. Кубок Италии

Титов сделал прогноз на финал «Ювентус» - «Интер»

11 Мая 2022 • 08:56 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
Через 12 ч. 49 мин.

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился своими соображениями по финалу Кубка Италии, в котором встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В беседе с «РБ Спорт» эксперт предположил, что финальный матч не будет закрытым. По мнению Титова, «нерадзурри» не станут бояться этого «Ювентуса» и будут использовать свои козыри в атаке. Ставка эксперта – тотал больше 2.5 гола.

Финал Кубка страны пройдет сегодня, 11 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовый репортаж противостояния будет доступен на Liveresult.ru.

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Интер Милан Ювентус Егор Титов
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
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