Липпи назвал фаворита в финале кубка Италии

Итальянский специалист Марчелло Липпи считает, что у «Ювентуса» есть все шансы завоевать первый в этом сезоне трофей.

«У «Ювентуса» есть все шансы устроить сенсацию, несмотря на то, что клуб не является «командой скудетто»», - сказал Липпи в беседе с Tuttosport.

Впрочем, он отметил, что, несмотря на сложности, «Интер» также может одержать победу.

«Интер» соревнуется на два фронта. У них сложная ситуация в лиге, но в этом финале они в хорошей физической форме, с потенциалом, которого, наверное, нет ни у одной другой команды. Он все еще может сделать «дубль», - заключил Липпи.

Финал между двумя клубами пройдет в среду, 11 мая. Начало игры в 22:00 по московскому времени.