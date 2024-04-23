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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» озвучил состав на ответный полуфинал против «Лацио»

23 Апреля 2024 • 21:05 Комментировать
Лацио
...
Ювентус
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Через 0 ч. 0 мин.

Во вторник вечером «Ювентус» проведёт ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Лацио». Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Перин, Данило, Бремер, Сандро, Камбьясо, Костич, Маккенни, Локателли, Рабио, Кьеза, Влахович.

Матч «Лацио» - «Ювентус» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле в Риме во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Отметим, что в первом матче «Ювентус» обыграл «Лацио» на своём поле со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

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21:29 · Италия. Кубок
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