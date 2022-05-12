«Интер» благодаря двум пенальти победил «Ювентус» в матче-триллере и завоевал Кубок Италии

«Интер» и «Ювентус» выдали настоящий матч-триллер. Миланцы счёт открыли, потом туринцы вышли вперёд, но два пенальти помогли «нерадзурри» переломить ход встречи и завоевать Кубок Италии.

В среду прошёл финал кубка Италии по футболу. В Риме трофей разыгрывали «Ювентус» и «Интер». Туринцы могли выиграть турнир второй год подряд. «Интер» в свою очередь продолжает борьбу за победу в Серии А, так что имел все шансы на «золотой дубль».

Игра начиналась в неспешном темпе, обе команды, казалось, присматривались друг к другу. Тем удивительнее, что миланцы быстро открыли счёт. Уже на седьмой минуте Барелла получил мяч у левого угла штрафной, сместился в центр и красивым обводящим ударом пробил в дальний угол. Перин лишь взглядом провожал полёт мяча в сетку собственных ворот.

«Интер» после этого пытался взять матч под свой контроль. «Ювентус» же никак не мог зацепиться за мяч. Туринцы минуте на семнадцатой получили право на штрафной, и после навеса Дибалы голову под ставил Мартинес, но мяч прилетел точно в руки Хандановичу. После этого подопечные Аллегри попытались прибрать инициативу себе.

В середине тайма «Ювентус» создал первый опасный момент. Дибала получил мяч в штрафной недалеко от ворот и пробил, но получилось по центру, где был Ханданович. Тут же туринцы создали ещё более острый момент. После быстрой атаки Дибала покатил мяч в левую зону штрафной, откуда Влахович нанёс мощнейший удар верхом, но голкипер «Интера» сумел среагировать и спасти ворота.

«Интер» как-то совсем перестал что-то создавать впереди. По истечении получаса туринцы вновь упустили возможность, когда после навеса Бернардески в воздухе выиграл борьбу де Лихт, но его удар из-под перекладины вытащил Ханданович. После повторного корнера футбольный снаряд заметался, и Дибала в итоге без помех бил метров с пятнадцати, но чуть не попал в створ.

В оставшееся время «Интер» сумел отодвинуть игру от своих ворот. Миланцы даже могли забить сами, когда с линии штрафной Брозович мощным ударом отправил мяч выше цели. Туринцы же уже до перерыва были вынуждены перестраивать команду, когда Данило покинул поле из-за травмы, а его место занял Мората.

Уже в начале второго тайма счёт стал равным. Влахович пытался по центру протаранить оборону «Интера», но это не вышло. Серб отбросил мяч на левый угол штрафной, откуда Алекс Сандро сильно пробил, Мората слегка задел футбольный снаряд, и тот, попал в ноги Хандановичу, отскочил в сетку. Тут же туринцы и вовсе вышли вперёд. «Ювентус» быстро убежал в контратаку, Дибала вывел Влаховича на рандеву с вратарем. Форвард на паузе прокатил Д'Амброзио и пробил. Первый удар Влаховича пришёлся в Хандановича, но серб же оказался первым на добивании и на этот раз был точен.

«Интер» постарался быстро сравнять счёт. Поле навеса слева Дармиан бил слёта, но Перин выручил команду. «Интер» никак не мог толком перехватить инициативу и начать давить. Минут за двадцать до конца основного времени Димарко пробил с радиуса штрафной, но попал в де Лихта, от которого футбольный снаряд прошёл мимо цели. В ответ Мората слева навесил на дальнюю штангу, куда прибежал Бонуччи, но не мог головой переправить мяч в цель.

На 78-й минуте в ворота туринцев был назначен пенальти. Дюмфрис слева навесил, Перишич головой сбросил в центр, а Мартинес поставил корпус, но потом упал, зацепившись за Бонуччи. К точке подошёл Чалханоглу и мощным ударом в верхний угол сравнял результат.

В оставшиеся минуты до конца основного времени игра шла в спокойном ритме, и матч перешёл в овертайм. В начале дополнительного времени Санчес дальним ударом пытался пробить Перин, но угодил точно в него. «Интер» продолжал владеть инициативой и вскоре получил право на пенальти. После навеса де Лихт сбил де Врея, и с помощью ВАР в матче был назначен второй одиннадцатиметровый. На этот раз к мячу подошёл Перишич и также уверенно пробил в цель.

Через пару минут Перишич оформил дубль. Хорват после передачи слева получил мяч на углу штрафной и красивым ударом в дальнюю «девятку» увеличил открыт «Интера». Тут же скамейки команд едва не сошлись в драке, что в итоге привело к удалению Аллегри. После этого руководить туринцами стал помощник Марко Ландуччи.

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«Ювентус» пытался во втором дополнительном тайме захватить инициативу, но миланцы не подпускали соперника к своей штрафной и не давали бить. Туринцы так и не смогли организовать какой-то финальный штурм. Счёт больше не изменился. Для «Интера» это 8-й кубок Италии в истории. По этому показателю «нерадзурри» вышли на чистое третье место, обогнав «Лацио». Больше них трофей завоёвывали лишь «Рома» (9 раз) и как раз «Ювентус» (14 побед).

Роман Андреев