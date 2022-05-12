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Италия. Кубок Италии

«Интер» обошел «Лацио» по количеству побед в Кубке Италии

12 Мая 2022 • 00:46 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

В финале Кубка Италии встречались туринский «Ювентус» и миланский «Интер», матч перешел в дополнительное время, и там «Ювентус» пропустил два мяча подряд от Ивана Перишича. Они стали решающими в этом матче, ибо отыграться после такого удара «Ювентус» уже не сумел.

В результате трофей достался «Интеру», который имеет еще шанс взять и чемпионат Италии, а вот «Ювентус» точно остается без трофеев. Для «Интера» победа в Кубке Италии стала первой с сезона 2010/2011, и по количеству побед в турнире он превзошел римский «Лацио», который выигрывал Кубок семь раз. Впереди лишь «Ювентус» с 14-ю победами и «Рома» с 9-ю.

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окончен после доп. времени Ювентус 2:4 Интер Милан 3.85 3.35 2.05
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