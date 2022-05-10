Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии

Согласно данным источника, центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини публично объявит о своём будущем после завтрашнего финала кубка Италии против «Интера».

Контракт 37-летнего ветерана действует до следующего лета, однако он всерьёз рассматривает возможность завершения карьеру уже по окончании текущей кампании. Также у Кьеллини есть варианты продолжения выступлений в МЛС. Как сообщает Football-Italia, решение футболиста будет известно после финала кубка Италии.

«Я хочу дождаться этого финала, – сказал защитник на предматчевой пресс-конференции. – Хочу сосредоточиться на футболе, пока у нас есть цели.

Я мог бы завершить карьеру уже на следующий день после победы на Евро-2020. Давайте дождёмся этой игры, а там будет видно».