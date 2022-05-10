Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии

10 Мая 2022 • 21:51 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
Через 23 ч. 28 мин.

Согласно данным источника, центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини публично объявит о своём будущем после завтрашнего финала кубка Италии против «Интера».

Контракт 37-летнего ветерана действует до следующего лета, однако он всерьёз рассматривает возможность завершения карьеру уже по окончании текущей кампании. Также у Кьеллини есть варианты продолжения выступлений в МЛС. Как сообщает Football-Italia, решение футболиста будет известно после финала кубка Италии.

«Я хочу дождаться этого финала, – сказал защитник на предматчевой пресс-конференции. – Хочу сосредоточиться на футболе, пока у нас есть цели.

Я мог бы завершить карьеру уже на следующий день после победы на Евро-2020. Давайте дождёмся этой игры, а там будет видно».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
22:24 · Италия. Кубок
Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд
22:04 · Италия. Кубок
Аллегри – о безголевой серии Влаховича: «С Роналду такое тоже случалось»
21:51 · Италия. Кубок
Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии
21:03 · Италия. Кубок
Индзаги признался, что успехи «Интера» в нынешнем сезоне превзошли его ожидания
20:52 · Италия. Кубок
Ханданович – о финале кубка Италии против «Ювентуса»: «Всё решат детали»
15:20 · Италия. Серия А
Аллегри может стать самым успешным тренером в истории кубка Италии
09 Мая
16:46 · Италия. Кубок
Тарделли о переходе Дибалы в «Интер»: «В футболе больше нет такого понятия, как предательство»
15:59 · Италия. Кубок
«Кремонезе» хочет выкупить у «Ювентуса» Фаджиоли и Занимаккью
14:51 · Италия. Кубок
Дибала отклонил предложения других клубов ради перехода в «Интер»
12:54 · Италия. Кубок
Бастони сможет сыграть в финале Кубка Италии
11:16 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе», независимо от результата в кубке Италии
08 Мая
16:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» не сможет избежать выкупа Кина
14:39 · Италия. Кубок
Будущее Бастони в «Интере» остаётся неясным
14:25 · Италия. Кубок
Пранделли о Влаховиче: «Люди думали, что он в одиночку решит все проблемы «Ювентуса»
13:58 · Италия. Кубок
Локателли может сыграть с «Интером» в финале Кубка Италии
Все новости
Рекомендуем