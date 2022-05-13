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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед недоволен Аллегри после проигрыша в финале Кубка Италии

13 Мая 2022 • 11:48 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал понять, что недоволен результатом, который команда Массимилиано Аллегри показала в финале Кубка Италии.

Недвед никогда не был поклонником Аллегри, а после финала Кубка он обвинил тренера и некоторых игроков в поражении от «Интера» со счетом 2:4, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, несмотря на то, что первоначально игрокам планировалось дать два выходных, после финала вся команда была отправлена в Турин.

Хотя «Ювентус» смог в этом сезоне квалифицироваться в Лигу чемпионов, продолжают поступать слухи о нестабильном положении главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Павел Недвед
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