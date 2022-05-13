Недвед недоволен Аллегри после проигрыша в финале Кубка Италии

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед дал понять, что недоволен результатом, который команда Массимилиано Аллегри показала в финале Кубка Италии.

Недвед никогда не был поклонником Аллегри, а после финала Кубка он обвинил тренера и некоторых игроков в поражении от «Интера» со счетом 2:4, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, несмотря на то, что первоначально игрокам планировалось дать два выходных, после финала вся команда была отправлена в Турин.

Хотя «Ювентус» смог в этом сезоне квалифицироваться в Лигу чемпионов, продолжают поступать слухи о нестабильном положении главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.