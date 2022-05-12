Влахович – фанатам «Ювентуса»: «Готов пойти с вами в ад, если это вернёт вас в рай»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился эмоциями после проигранного финала Кубка Италии против «Интера».

«Такие матчи причиняют боль. Но если я и усвоил одну вещь, так это то, что я готов отправиться с вами в ад, если это вернет вас в рай», - обратился форвард к болельщикам клуба в своих соцсетях.

Туринцы уступили «Интеру» со счетом 2:4, пропустив два гола в дополнительное время. Сам Влахович отметился одним взятием ворот, но этот удар, к сожалению для нападающего, не помог «Ювентусу» завоевать трофей.

В этом сезоне футболист провел в Серии А за «Ювентус» 13 матчей и забил 6 голов.