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Италия. Кубок Италии

Ханданович – о финале кубка Италии против «Ювентуса»: «Всё решат детали»

10 Мая 2022 • 20:52 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
11.05 22:00

Голкипер «Интера» Самир Ханданович высказался о предстоящей решающей битве за кубок Италии против «Ювентуса», которая пройдёт завтра в Риме.

«Мы гордимся тем, что оказались в финале. Все игры против «Ювентуса» в этом сезоне были тяжёлыми. Завтра решающую роль сыграют мелкие детали, – заявил Ханданович на предматчевой пресс-конференции. – Мы должны превзойти их – и превзойти во всём, а не в чём-то одном.

«Ювентус» сыграл чуть лучше нас в Турине, а мы в свою очередь были лучше в домашнем матче и в суперкубке. Ожидаю, что завтрашняя игра будет равной.

Победа в кубке или Скудетто? Хороший вопрос, но я не могу на него ответить. Мы сосредоточимся на завтрашней игре, а дальше – посмотрим», – сказал словенский вратарь.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Самир Ханданович
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
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