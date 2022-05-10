Ханданович – о финале кубка Италии против «Ювентуса»: «Всё решат детали»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович высказался о предстоящей решающей битве за кубок Италии против «Ювентуса», которая пройдёт завтра в Риме.

«Мы гордимся тем, что оказались в финале. Все игры против «Ювентуса» в этом сезоне были тяжёлыми. Завтра решающую роль сыграют мелкие детали, – заявил Ханданович на предматчевой пресс-конференции. – Мы должны превзойти их – и превзойти во всём, а не в чём-то одном.

«Ювентус» сыграл чуть лучше нас в Турине, а мы в свою очередь были лучше в домашнем матче и в суперкубке. Ожидаю, что завтрашняя игра будет равной.

Победа в кубке или Скудетто? Хороший вопрос, но я не могу на него ответить. Мы сосредоточимся на завтрашней игре, а дальше – посмотрим», – сказал словенский вратарь.