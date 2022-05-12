Перишич: «Заслуженная победа»

В финале Кубка Италии встречались туринский «Ювентус» и миланский «Интер», матч перешел в дополнительное время, и там «Ювентус» пропустил два мяча подряд от Ивана Перишича. Они стали решающими в этом матче, ибо отыграться после такого удара «Ювентус» уже не сумел. В результате трофей достался «Интеру», а Перишч, автор дубля, прокомментировал свой успех.

- Я все время верил в успех, даже когда мы проигрывали по ходу матча. Отличная командная реакция на два пропущенных мяча. Мы заслужили победу. Надо продолжать в том же духе и в чемпионате, оба оставшихся матча для нас будут такими же важными, как и этот финал, - заявил Перишич, слова которого цитирует ITASportPress.