Перин: «Ювентус» проявляет лучшие качества, будучи загнанным в угол»

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин рассказал, как трудно было добыть путёвку в финал Кубка Италии.

Несмотря на победу со счётом 2:0 в первом полуфинальном матче с «Лацио», туринцы с большим трудом довели дело до победы по сумме двух встреч: римляне отыграли отставание уже к 48-й минуте ответной игры, и лишь на 83-й гости забили заветный гол, который и решил судьбу дуэли.

«Перед игрой я сказал, что ничего нельзя достичь без жертв и страданий. К счастью, мы привыкли терпеть, и наши сильные стороны раскрываются в ситуациях, когда нас загоняют в угол.

Сыграю ли я в финале? Решать Аллегри. Моя задача – оставаться профессионалом и делать всё возможное, даже когда я не выхожу на поле», – заявил в интервью Sport Mediaset Перин.