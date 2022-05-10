Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, кто сможет помочь своей команде в финальном матче Кубка Италии против «Интера».

«У меня есть некоторые мысли по поводу состава на игру. Окончательный состав решится завтра утром. Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини и Маттиа Перин будут играть», — цитирует Аллегри Football Italia.

Финал Кубка Италии «Ювентус» - «Интер» состоится завтра, 11 мая на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи – в 22:00 мск.

В чемпионате Италии «Интер» борется за чемпионство, уступая лидеру «Милану» два очка. «Ювентус» не опустится ниже четвёртого места и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.