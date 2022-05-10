Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии

10 Мая 2022 • 22:31 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
Через 22 ч. 33 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, кто сможет помочь своей команде в финальном матче Кубка Италии против «Интера».

«У меня есть некоторые мысли по поводу состава на игру. Окончательный состав решится завтра утром. Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини и Маттиа Перин будут играть», — цитирует Аллегри Football Italia.

Финал Кубка Италии «Ювентус» - «Интер» состоится завтра, 11 мая на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи – в 22:00 мск.

В чемпионате Италии «Интер» борется за чемпионство, уступая лидеру «Милану» два очка. «Ювентус» не опустится ниже четвёртого места и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.   


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри Кубок Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
22:31 · Италия. Кубок
Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии
22:24 · Италия. Кубок
Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд
22:04 · Италия. Кубок
Аллегри – о безголевой серии Влаховича: «С Роналду такое тоже случалось»
21:51 · Италия. Кубок
Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии
21:03 · Италия. Кубок
Индзаги признался, что успехи «Интера» в нынешнем сезоне превзошли его ожидания
20:52 · Италия. Кубок
Ханданович – о финале кубка Италии против «Ювентуса»: «Всё решат детали»
15:20 · Италия. Серия А
Аллегри может стать самым успешным тренером в истории кубка Италии
09 Мая
16:46 · Италия. Кубок
Тарделли о переходе Дибалы в «Интер»: «В футболе больше нет такого понятия, как предательство»
15:59 · Италия. Кубок
«Кремонезе» хочет выкупить у «Ювентуса» Фаджиоли и Занимаккью
14:51 · Италия. Кубок
Дибала отклонил предложения других клубов ради перехода в «Интер»
12:54 · Италия. Кубок
Бастони сможет сыграть в финале Кубка Италии
11:16 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе», независимо от результата в кубке Италии
08 Мая
16:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» не сможет избежать выкупа Кина
14:39 · Италия. Кубок
Будущее Бастони в «Интере» остаётся неясным
14:25 · Италия. Кубок
Пранделли о Влаховиче: «Люди думали, что он в одиночку решит все проблемы «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем