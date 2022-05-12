Госенс о победе в Кубке: «Первый трофей в моей карьере!»

Полузащитник «Интера» Робин Госенс поделился в своих соцсетях эмоциями по поводу победы в финале Кубка Италии.

«Первый трофей в моей карьере и Дюмфрис наконец улыбается. Идеальная ночь. Все молодцы!", - написал футболист в своем аккаунте после победы над «Ювентусом» со счетом 4:2.

27-летний немецкий крайний защитник присоединился к «нерадзурри» из «Аталанты» за 25 миллионов евро в зимнее трансферное окно, но пока не стал игроком стартового состава, проигрывая конкуренцию Ивану Перишичу.

В этом сезоне Госенс провел в Серии А за «Интер» 6 матчей, отметившись одной голевой передачей.