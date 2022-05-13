Победа в Кубке Италии пополнила бюджет «Интера» на 7 миллионов евро. Финалист Кубка – «Ювентус» - стал богаче на 2 миллиона евро.

«Интер» стал обладателем Кубка, обыграв в финальном матче «Ювентус» в дополнительное время со счетом 4:2. Эта победа стала первой для миланского клуба в этом турнире с 2011 года, когда «Интер» переиграл со счетом 3:1 «Палермо».

Клуб имеет шансы сделать в этом сезоне «дубль». Сейчас команда занимает в Серии А второе место, отставая от «Милана» на два очка за два тура до финиша чемпионата.