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Чемпионат Италии. Серия А

Победа в Кубке Италии пополнила бюджет «Интера» на 7 миллионов евро

13 Мая 2022 • 01:23 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Победа в Кубке Италии пополнила бюджет «Интера» на 7 миллионов евро. Финалист Кубка – «Ювентус» - стал богаче на 2 миллиона евро.

«Интер» стал обладателем Кубка, обыграв в финальном матче «Ювентус» в дополнительное время со счетом 4:2. Эта победа стала первой для миланского клуба в этом турнире с 2011 года, когда «Интер» переиграл со счетом 3:1 «Палермо».

Клуб имеет шансы сделать в этом сезоне «дубль». Сейчас команда занимает в Серии А второе место, отставая от «Милана» на два очка за два тура до финиша чемпионата.

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