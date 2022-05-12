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Италия. Кубок Италии

«Кто-то из «Интера» пнул меня»: Аллегри рассказал о своём удалении в финале Кубка Италии

12 Мая 2022 • 11:20 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал своё удаление в финале Кубка Италии с миланским «Интером».

Аллегри сказал, что кто-то из представителей миланской команды проходил мимо и пнул его. Тренер «старой синьоры» отметил, что не сумел справиться со своими эмоциями, а арбитр в итоге абсолютно справедливо удалил его, так что вопросов к судье он точно не имеет.

Напомним, что туринская команда в финале Кубка Италии в дополнительное время проиграла «Интеру» со счётом 2:4. Дублем в составе победителей отметился хорват Иван Перишич.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри Кубок Италии
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