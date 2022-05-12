«Кто-то из «Интера» пнул меня»: Аллегри рассказал о своём удалении в финале Кубка Италии

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал своё удаление в финале Кубка Италии с миланским «Интером».

Аллегри сказал, что кто-то из представителей миланской команды проходил мимо и пнул его. Тренер «старой синьоры» отметил, что не сумел справиться со своими эмоциями, а арбитр в итоге абсолютно справедливо удалил его, так что вопросов к судье он точно не имеет.

Напомним, что туринская команда в финале Кубка Италии в дополнительное время проиграла «Интеру» со счётом 2:4. Дублем в составе победителей отметился хорват Иван Перишич.