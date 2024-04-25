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Италия. Кубок Италии

«Аталанта» дожала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

25 Апреля 2024 • 00:11 Комментировать (1)
Аталанта
4:1
Фиорентина

«Аталанта» с «Фиорентиной» определяли имя счастливчика, который пробьётся в финал Кубка Италии. У «фиалок» был перевес в один мяч после первого противостояния. Уже на первых минутах соперник ликвидировал гандикап, когда Тён Копмейнерс убежал к воротам и уверенно открыл счет - 1:0. Тут же Джанлука Скамакка с радиуса штрафной стрельнул в правую девятку, но этот гол отменили, так как был фол в начале атаки. «Аталанта» доминировала, но то голкипер выручал, но то мяч летел мимо. Никола Миленкович на 53-й минуте срубил Скамакку - удаление за фол последней надежды. На экваторе второго тайма гости забили со штрафного, последовал навес на линию вратарской, и Лукас Мартинес сравнял счет. После навеса с левого фланга Шарль де Кетеларе головой отыграл на партнера, а Скамакка боковыми ножницами пронзил сетку ворот - 2:1. Овертайма все же не было - на 90-й минуте Адемола Лукман с левого края штрафной метко пробил в дальнюю часть ворот, а Марио Пашалич в следующей атаке реализовал выход один на один - 4:1.

«Аталанта» в финале сыграет против «Ювентуса». Алексей Миранчук, кстати, вышел на поле на 74-й минуте.

Протокол игры  
Аталанта4:1Фиорентина
(1:0) Копмейнерс Тëн8'  
  68'Мартинес Лукас II (1:1)
(2:1) Скамакка Джанлука75'  
(4:1) Пашалич Марио90'  
(3:1) Лукман Адемола90'  
Карнесекки МаркоДжимсити БератХин ИсакКолашинац Сеад  56' 70' (Пашалич Марио ( 70') Дзаппакоста Давиде 74' (Миранчук Алексей ( 74') Руджери МаттеоЭдерсон Хонорато 70' (Лукман Адемола ( 70') Де Рон МартенКопмейнерс ТëнСкамакка Джанлука  80'Де Кетеларе Шарль
Запасные: Баккер МитчелХатебур ХансДиао СиренАдопо НдариРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо ХуанКоми ПьетроТуре Эль Билал
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон  69' 83' (Комуццо Пьетро ( 83') Миленкович Никола  53'Раньери ЛукаБираги КристианоБонавентура ДжакомоМандрагора Роландо  43' 83' (Кайоде Майкл ( 83') Гонсалес НиколасБельтран Лукас 60' (Дункан Альфред ( 60') Куаме Кристиан 83' (Иконе Жонатан ( 83') Белотти Андреа 55' (Мартинес Лукас II ( 55')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКристенсен ОливерФараони МаркоСоттиль РиккардоМело АртурБарак АнтонинКастровилли ГаэтаноПаризи ФабьяноЛопес Максим
24 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
25 Апреля 2024 в 00:44
3 гола после выхода Миранчука на 74 минуте. Отлично
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