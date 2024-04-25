«Аталанта» дожала «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

«Аталанта» с «Фиорентиной» определяли имя счастливчика, который пробьётся в финал Кубка Италии. У «фиалок» был перевес в один мяч после первого противостояния. Уже на первых минутах соперник ликвидировал гандикап, когда Тён Копмейнерс убежал к воротам и уверенно открыл счет - 1:0. Тут же Джанлука Скамакка с радиуса штрафной стрельнул в правую девятку, но этот гол отменили, так как был фол в начале атаки. «Аталанта» доминировала, но то голкипер выручал, но то мяч летел мимо. Никола Миленкович на 53-й минуте срубил Скамакку - удаление за фол последней надежды. На экваторе второго тайма гости забили со штрафного, последовал навес на линию вратарской, и Лукас Мартинес сравнял счет. После навеса с левого фланга Шарль де Кетеларе головой отыграл на партнера, а Скамакка боковыми ножницами пронзил сетку ворот - 2:1. Овертайма все же не было - на 90-й минуте Адемола Лукман с левого края штрафной метко пробил в дальнюю часть ворот, а Марио Пашалич в следующей атаке реализовал выход один на один - 4:1.

«Аталанта» в финале сыграет против «Ювентуса». Алексей Миранчук, кстати, вышел на поле на 74-й минуте.