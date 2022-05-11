На финале Кубка Италии ожидается аншлаг

Журналисты узнали о том, что на предстоящем финальном матче Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» ожидается аншлаг.

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, на финал Кубка Италии были проданы все 68 тысяч билетов, а общая выручка с продажи превысила сумму в пять миллионов евро. Стоит отметить, что эта сумма стала новым рекордом для национального кубка.

Напомним, что финальный поединок между «Ювентусом» и «Интером» состоится сегодня на римском стадионе «Олимпико». Встреча начнётся в 22.00 по московскому времени.