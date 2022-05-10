Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд

10 Мая 2022 • 22:24 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
Через 22 ч. 30 мин.

На финал Кубка Италии было продано рекордное количество билетов.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что на финал турнира продали около 68 тысяч билетов, заработав более пяти миллионов евро, окончательную цифру лига объявит позже, чтобы зафиксировать новый рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал ответному полуфинальному матчу Кубка Италии между «Миланом» и «Интером», тот матч посетили 74508 зрителя, сборы составили 4.156.710 евро.

Финал турнира пройдет завтра, 11 мая, в нем сыграют туринский «Ювентус» и миланский «Интер», начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
22:31 · Италия. Кубок
Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии
22:24 · Италия. Кубок
Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд
22:04 · Италия. Кубок
Аллегри – о безголевой серии Влаховича: «С Роналду такое тоже случалось»
21:51 · Италия. Кубок
Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии
21:03 · Италия. Кубок
Индзаги признался, что успехи «Интера» в нынешнем сезоне превзошли его ожидания
20:52 · Италия. Кубок
Ханданович – о финале кубка Италии против «Ювентуса»: «Всё решат детали»
15:20 · Италия. Серия А
Аллегри может стать самым успешным тренером в истории кубка Италии
09 Мая
16:46 · Италия. Кубок
Тарделли о переходе Дибалы в «Интер»: «В футболе больше нет такого понятия, как предательство»
15:59 · Италия. Кубок
«Кремонезе» хочет выкупить у «Ювентуса» Фаджиоли и Занимаккью
14:51 · Италия. Кубок
Дибала отклонил предложения других клубов ради перехода в «Интер»
12:54 · Италия. Кубок
Бастони сможет сыграть в финале Кубка Италии
11:16 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе», независимо от результата в кубке Италии
08 Мая
16:54 · Италия. Кубок
«Ювентус» не сможет избежать выкупа Кина
14:39 · Италия. Кубок
Будущее Бастони в «Интере» остаётся неясным
14:25 · Италия. Кубок
Пранделли о Влаховиче: «Люди думали, что он в одиночку решит все проблемы «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем