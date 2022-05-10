Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд

На финал Кубка Италии было продано рекордное количество билетов.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что на финал турнира продали около 68 тысяч билетов, заработав более пяти миллионов евро, окончательную цифру лига объявит позже, чтобы зафиксировать новый рекорд.

Предыдущий рекорд принадлежал ответному полуфинальному матчу Кубка Италии между «Миланом» и «Интером», тот матч посетили 74508 зрителя, сборы составили 4.156.710 евро.

Финал турнира пройдет завтра, 11 мая, в нем сыграют туринский «Ювентус» и миланский «Интер», начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.