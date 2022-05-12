«Интер» впервые играет в дополнительном времени в финале Кубка Италии

В финале Кубка Италии встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер», матч перешел в дополнительное время, и для «нерадзурри» это первый случай в истории, когда они играют дополнительное время в финале Кубка Италии.

В то же время «Ювентус», который очень часто играет в финале Кубка Италии, дополнительное время в финале Кубка Италии играет уже в четвертый раз за последние семь сезонов. Также стоит заметить, что у «Интера» семь побед в Кубке Италии, в то время как у «Ювентуса» - целых 14, то есть в два раза больше.

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