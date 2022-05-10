Аллегри – о безголевой серии Влаховича: «С Роналду такое тоже случалось»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не видит большой проблемы в том, что Душан Влахович не забивает в последних матчах.

Сербский форвард, купленный у «Фиорентины» в январе» за 81,6 млн евро, уходил с поля без голов в последних пяти матчах «старой синьоры».

«Надеюсь, завтра он забьёт два гола! Не один, а два, – сказал Аллегри на пресс-конференции перед финалом кубка Италии против «Интера». – Влахович в порядке и чувствует себя спокойно. Иногда он слишком требователен к себе. Он достоин «Ювентуса» и может стать ещё лучше в следующем сезоне.

Он забивает достаточно много голов. В Италии трудно отличаться в каждом матче. Когда Роналду пришёл в «Ювентус», он не мог забить пять или шесть игр. Если Влахович недоволен, значит, ему небезразлично то, что он делает», – отметил наставник туринцев.