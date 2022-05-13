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Италия. Кубок Италии

После поражения от «Интера» в финале Кубка Италии Аньелли и Недвед устроили разнос в раздевалке «Ювентуса»

13 Мая 2022 • 18:52 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Поражение в финале Кубка Италии стало тяжелым ударом для «Ювентуса» - туринский клуб остался без трофеев в этом сезоне, и даже комплект медалей по итогам сезона в Серии А также может «пройти мимо».

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, сразу после матча Андреа Аньелли, президент  «Ювентуса», в компании Павла Недведа нагрянул в раздевалку туринского клуба, где публично раскритиковал тактические решения наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Подробности источник не приводит, однако уточняет, что после беседы на повышенных тонах в раздевалке Аньелли и Недвед успели поругаться и друг с другом.

Посмотрим, не отразится ли это поражение на будущем Аллегри у руля команды...

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Массимилиано Аллегри Павел Недвед
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