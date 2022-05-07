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Италия. Кубок Италии

В «Ювентусе» недовольны Кином

07 Мая 2022 • 16:32 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.20 3.35 2.25
11.05 22:00

Будущее нападающего Мойзе Кина в туринском «Ювентусе» находится под большим вопросом. Согласно Calciomercato, главный тренер Массимилиано Аллегри недоволен выступлениями итальянского форварда, который во вчерашнем матче против «Дженоа» не смог реализовать очевидный голевой момент в компенсированное время.

На данный момент Кин выступает за «Ювентус» на правах аренды из английского «Эвертона». По окончанию сезона у туринского клуба будет право выкупа нападающего за 28 миллионов евро, однако «старая синьора», по всей видимости, не воспользуется этой возможностью.

Напомним, что помимо Кина «Ювентус» летом может лишиться ещё двух нападающих. Пауло Дибала покинет клуб на правах свободного агента, а аренда Альваро Мораты истекает уже в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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