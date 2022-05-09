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Италия. Кубок Италии

«Кремонезе» хочет выкупить у «Ювентуса» Фаджиоли и Занимаккью

09 Мая 2022 • 15:59 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.35 3.40 2.17
11.05 22:00

Оформивший возвращение в Серию А «Кремонезе» заинтересован в том, чтобы выкупить арендованных у туринского «Ювентуса» нападающего Луку Занимаккью и полузащитника Николо Фаджиоли, которые в этом сезоне помогли команде вернуться в элитный дивизион.

Журналист Никола Скира заявляет, что президент «Кремонезе» подтвердил намерения клуба выкупить футболистов и оставить их на следующий сезон в Серии А. На этой неделе между «Ювентусом» и «Кремонезе» состоится встреча, в ходе которой будет обсуждаться будущее Занимаккьи и Фаджиоли.

В этом сезоне «Кремонезе» финишировал на втором месте в итальянской Серии B. Чемпионский титул второго дивизиона отпраздновал «Лечче», который вернулся в элиту спустя два года после вылета.

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Ювентус Кремонезе
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