«Кремонезе» хочет выкупить у «Ювентуса» Фаджиоли и Занимаккью

Оформивший возвращение в Серию А «Кремонезе» заинтересован в том, чтобы выкупить арендованных у туринского «Ювентуса» нападающего Луку Занимаккью и полузащитника Николо Фаджиоли, которые в этом сезоне помогли команде вернуться в элитный дивизион.

Журналист Никола Скира заявляет, что президент «Кремонезе» подтвердил намерения клуба выкупить футболистов и оставить их на следующий сезон в Серии А. На этой неделе между «Ювентусом» и «Кремонезе» состоится встреча, в ходе которой будет обсуждаться будущее Занимаккьи и Фаджиоли.

В этом сезоне «Кремонезе» финишировал на втором месте в итальянской Серии B. Чемпионский титул второго дивизиона отпраздновал «Лечче», который вернулся в элиту спустя два года после вылета.