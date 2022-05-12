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Чемпионат Италии. Серия А

Джеко носил щитки с эмблемой «Ромы» в финале Кубка Италии

12 Мая 2022 • 19:46 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Нападающий «Интера» Эдин Джеко был замечен зоркими зрителя в щитках с логотипом «Ромы» во время финала Кубка Италии.

Ранее Джеко провел шесть сезонов в римской команде, дошел с ней до полуфинала Лиги чемпионов, однако, так и не смог завоевать ни одного трофея.

Зрители разглядели щитки с эмблемой «Ромы», когда Джеко лежал на газоне после очередного столкновения.

«Интер» выиграл Кубок, одержав победу над «Ювентусом» со счетом 4:2 в дополнительное время.

Сам футболист в этом сезоне провел в Серии А 35 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Эдин Джеко
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