Джеко носил щитки с эмблемой «Ромы» в финале Кубка Италии

Нападающий «Интера» Эдин Джеко был замечен зоркими зрителя в щитках с логотипом «Ромы» во время финала Кубка Италии.

Ранее Джеко провел шесть сезонов в римской команде, дошел с ней до полуфинала Лиги чемпионов, однако, так и не смог завоевать ни одного трофея.

Зрители разглядели щитки с эмблемой «Ромы», когда Джеко лежал на газоне после очередного столкновения.

«Интер» выиграл Кубок, одержав победу над «Ювентусом» со счетом 4:2 в дополнительное время.

Сам футболист в этом сезоне провел в Серии А 35 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.