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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри может стать самым успешным тренером в истории кубка Италии

10 Мая 2022 • 15:20 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
3.30 3.30 2.30
11.05 22:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать самым успешным наставником в истории кубка Италии, если добьётся победы туринского клуба над «Интером».

Аллегри имеет четыре победы в кубке, так же как и Свен-Йоран Эрикссон и Роберто Манчини.

Первый успех Аллегри пришелся на его первый сезон во главе «Ювентуса», когда клуб обыграл «Лацио» со счетом 2:1 в дополнительное время и впервые за 20 лет выиграл Скудетто. Затем «Ювентус» начал полностью доминировать в итальянском футболе и туринцы добавили в копилку наград еще три победы в кубке.

«Ювентус» встретится с «Интером» в финале в среду, 11 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Свен-Йоран Эрикссон Массимилиано Аллегри Роберто Манчини
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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