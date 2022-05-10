Аллегри может стать самым успешным тренером в истории кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может стать самым успешным наставником в истории кубка Италии, если добьётся победы туринского клуба над «Интером».

Аллегри имеет четыре победы в кубке, так же как и Свен-Йоран Эрикссон и Роберто Манчини.

Первый успех Аллегри пришелся на его первый сезон во главе «Ювентуса», когда клуб обыграл «Лацио» со счетом 2:1 в дополнительное время и впервые за 20 лет выиграл Скудетто. Затем «Ювентус» начал полностью доминировать в итальянском футболе и туринцы добавили в копилку наград еще три победы в кубке.

«Ювентус» встретится с «Интером» в финале в среду, 11 мая.