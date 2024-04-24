​Тудор: «Горжусь командой»

Римский «Лацио» не сумел пройти в финал Кубка Италии, хотя и выиграл в ответном матче у туринского «Ювентуса» со счётом 2:1. Наставник «Лацио» Игор Тудор по итогам матча заявил, что доволен выступлением команды, несмотря на общую неудачу.

- Мы провели отличный матч, хотя этого и не хватило. Соперник прошёл в финал, с чем я его и поздравляю. Но поздравляю и своих ребят, они сделали всё возможное, просто в конце игры чуть не повезло. Я увидел много положительного в матче, несмотря на неудачу. Менталитет, напор, то, как мы работали на поле, - цитирует слова наставника «Лацио» cittacelesta.it.