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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» стал третьей командой в истории, сумевшей обыграть «Ювентус» трижды за сезон

13 Мая 2022 • 15:51 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

«Интер» стал третьей командой в истории, сумевшей обыграть «Ювентус» трижды за сезон.

Победа миланского клуба в финале Кубка Италии стала третьей для «Интера» над «Ювентусом» в этом сезоне.

Единственные прецеденты имели место в 1940-х годах. В сезоне 1940-41 «Фиорентина» выиграла 3:2 в Турине и 5:0 в Тоскане во время двух встреч в Серии А, а затем одержала победу в 1/8 финала Кубка Италии со счетом 5:3.

Два сезона спустя «Лацио» повторил этот подвиг, выиграв 5:3 в Риме и 4:2 на выезде. Римляне также одержали победу со счетом 3: 2 в Кубке Италии в 1/8 финала.

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