«Ювентус» не сможет избежать выкупа Кина

Туринский «Ювентус» в конце сезона будет обязан выкупить арендованного у «Эвертона» нападающего Мойзе Кина за 28 миллионов евро. Согласно La Gazzetta dello Sport, несмотря на попытки «старой синьоры» избежать обязательства, сделать этого не получится.

По сведениям источника, руководство недовольно выступлениями Кина в этом сезоне. Итальянец сумел отличиться всего 5 голами в нынешнем розыгрыше Серии А, тогда как главный тренер ожидал от нападающего куда более эффективной реализации.

Не исключается, что в случае выкупа Кина «Ювентус» решит сразу же расстаться с футболистом. В услугах форварда заинтересован «ПСЖ», в составе которого Кин ранее выходил в финал Лиги чемпионов.