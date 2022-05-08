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Италия. Кубок Италии

«Ювентус» не сможет избежать выкупа Кина

08 Мая 2022 • 16:54 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.20 3.35 2.25
11.05 22:00

Туринский «Ювентус» в конце сезона будет обязан выкупить арендованного у «Эвертона» нападающего Мойзе Кина за 28 миллионов евро. Согласно La Gazzetta dello Sport, несмотря на попытки «старой синьоры» избежать обязательства, сделать этого не получится.

По сведениям источника, руководство недовольно выступлениями Кина в этом сезоне. Итальянец сумел отличиться всего 5 голами в нынешнем розыгрыше Серии А, тогда как главный тренер ожидал от нападающего куда более эффективной реализации.

Не исключается, что в случае выкупа Кина «Ювентус» решит сразу же расстаться с футболистом. В услугах форварда заинтересован «ПСЖ», в составе которого Кин ранее выходил в финал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мойзе Кин
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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