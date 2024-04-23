Джунтоли: «Против «Ювентуса» принимались сомнительные судейские решения»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о причинах неудач команды во второй половине сезона.

Коллектив Массимилиано Аллегри на равных боролся с «Интером» вплоть до зимы, после чего случился резкий спад, позволивший миланцам уйти в отрыв. В понедельник «нерадзурри» гарантировали себе чемпионство за пять туров до финиша, в то время как «Ювентус» занимает третью строчку, опережая «Болонью» всего на два очка.

«После матча с «Эмполи» произошёл эмоциональный спад из-за потери мечты. Тогда все выкладывались на 140%, затем – на 100%, но этого уже было недостаточно. Мы потеряли много очков, но были и сомнительные судейские решения, принятые против нас. Очевидно, мы никогда не говорим об этом, но всё и так понятно», – заявил Джунтоли в интервью перед началом ответного матча 1/2 финала Кубка Италии против «Лацио».