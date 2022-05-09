Аллегри останется в «Ювентусе», независимо от результата в кубке Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри останется у руля команды, независимо от того, как клуб проведет финальный матч кубка Италии против «Интера».

Ранее была информация, что фанаты туринской команды недовольны текущими результатами и требуют отставки итальянского специалиста. Однако, Аллегри останется тренером «Ювентуса» на следующий сезон, сообщает Calciomercato.

Главной целью этой кампании руководство клуба ставило попадание в Лигу чемпионов, что Аллегри удалось выполнить. Контракт наставника с «Ювентусом» рассчитан на три года и руководство уверено, что Аллегри сможет усилить игру клуба в «переходный период».

На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в Серии А. Финал кубка состоится в среду, 11 мая.