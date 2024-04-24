«Ювентус» лишь раз за последние пять лет не выходил в финал Кубка Италии

Туринский «Ювентус» вечером вторника смог пробиться в финал Кубка Италии. «Бьянконери» проиграли в ответном полуфинальном матче «Лацио» со счётом 1:2, но благодаря домашней победе ранее со счётом 2:0 смогли победить по сумме двух встреч и пройти в финал. Там туринцы встретятся либо с «Аталантой», либо с «Фиорентиной».

За последние пять розыгрышей Кубка Италии лишь раз «Ювентус» не смог выйти в финал. Случилось это в сезоне-2022/23, тогда «старую синьору» остановил на стадии полуфинала «Интер» из Милана.

В Серии А у «Юве» дела в этом сезоне плачевнее – третье место и 64 балла. Нагоняет «Болонья» на четвёртом месте с 62 баллами.