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Италия. Кубок Италии

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на финал Кубка Италии

11 Мая 2022 • 21:47 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
3.95 3.35 2.02
1-й тайм

Представляем вашему вниманию стартовые составы на финальный матч Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Ювентус»: Перин, Сандро, Кьеллини, Де Лихт, Данило, Бернардески, Рабио, Закария, Куардадо, Дибала, Влахович.

«Интер» в полуфинале Кубка Италии выбил «Милан», а «Ювентус» оказался сильнее «Фиорентины». Действующим обладателем Кубка Италии является «Ювентус», который в прошлом году победил «Аталанту».

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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Идет 37 минута Ювентус 0:1 Интер Милан 3.15 3.60 2.24
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Сегодня, 11 Мая
21:47 · Италия. Кубок
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21:31 · Италия. Кубок
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