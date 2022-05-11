Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на финал Кубка Италии

Представляем вашему вниманию стартовые составы на финальный матч Кубка Италии между «Интером» и «Ювентусом». Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Ювентус»: Перин, Сандро, Кьеллини, Де Лихт, Данило, Бернардески, Рабио, Закария, Куардадо, Дибала, Влахович.

«Интер» в полуфинале Кубка Италии выбил «Милан», а «Ювентус» оказался сильнее «Фиорентины». Действующим обладателем Кубка Италии является «Ювентус», который в прошлом году победил «Аталанту».

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.