Индзаги признался, что успехи «Интера» в нынешнем сезоне превзошли его ожидания

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги доволен работой, проделанной внутри команды по ходу сезона.

Миланский «Интер» продолжает борьбу за внутренний требл: команда уже выиграла суперкубок Италии, а также претендует на победу в Серии А и кубке страны.

Финальный матч кубка Италии против «Ювентуса» состоится завтра.

«Мы завоевали первый трофей в январе, но нам нужно сосредоточиться на будущем. После финала мы подумаем о двух последних играх сезона и о том, чего мы достигли. Мы проделали огромную работу. Предстоящие 15 дней будут решающими. Думаю, в июле я и представить себе не мог, что всё сложится так», – заявил наставник «нерадзурри».