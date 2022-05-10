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Италия. Кубок Италии

Индзаги признался, что успехи «Интера» в нынешнем сезоне превзошли его ожидания

10 Мая 2022 • 21:03 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.30 3.30 2.30
Через 23 ч. 28 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги доволен работой, проделанной внутри команды по ходу сезона.

Миланский «Интер» продолжает борьбу за внутренний требл: команда уже выиграла суперкубок Италии, а также претендует на победу в Серии А и кубке страны.

Финальный матч кубка Италии против «Ювентуса» состоится завтра.

«Мы завоевали первый трофей в январе, но нам нужно сосредоточиться на будущем. После финала мы подумаем о двух последних играх сезона и о том, чего мы достигли. Мы проделали огромную работу. Предстоящие 15 дней будут решающими. Думаю, в июле я и представить себе не мог, что всё сложится так», – заявил наставник «нерадзурри».

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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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11.05  22:00 Ювентус ... Интер Милан 3.15 3.60 2.24
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