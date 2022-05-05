Аллегри: «Все в клубе ждут финала Кубка Италии»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, что его клуб находится в ожидании финала Кубка Италии против миланского «Интера», который состоится на следующей неделю в среду.

«Все в клубе ждут финал Кубка Италии против «Интера», но перед этим нам предстоит сыграть ещё один матч в чемпионате. Мы должны уверенно подойти к финалу. Мы сыграем с лучшей командой в Италии на данный момент», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

Напомним, что «Ювентус» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов за три тура до конца чемпионата Италии. Если команда Аллегри не сможет выиграть Кубок Италии, то впервые с 2011 года закончит сезон без трофея.