Дибала отклонил предложения других клубов ради перехода в «Интер»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала полон решимости этим летом перейти на правах свободного агента в миланский «Интер». Согласно Calciomercato, аргентинский форвард уже отказался от нескольких предложений зарубежных клубов ради перехода в стан «нерадзурри».

Ранее Дибала ясно дал понять руководству «Ювентуса», что не намерен оставаться в клубе. «Старая синьора» не смогла удовлетворить финансовые запросы форварда, после чего тот принял окончательное решение сменить команду.

В середине этой недели Дибале предстоит встретиться против потенциально будущей команды в финале Кубка Италии.