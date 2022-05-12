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Италия. Кубок Италии

Аллегри: «Мы не выиграли ни одного трофея, это должно сделать нас злее в следующем сезоне»

12 Мая 2022 • 02:05 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в финале кубка Италии от «Интера» и подвёл итоги сезона.

Туринцы уступили со счётом 2:4 после дополнительного времени. Сам Аллегри был удалён арбитром за перепалку с представителем тренерского штаба «Интера».

«Выяснять, что произошло в том инциденте, нет смысла. Остаётся только поздравить «Интер» с победой, – заявил Аллегри после матча. – Мы не выиграли ни одного трофея, и мы должны сохранить эту злость до следующего сезона, чтобы вернуться на победный путь.

Мы хорошо сыграли, но к концу что-то разладилось. Некоторые игроки находились не в лучшей форме, но сделали всё возможное.

Мы должны извлечь уроки из этого опыта. Мы кое-чего добились, финишировав в четвёрке в Серии А, что казалось очень трудным ещё в январе», – отметил рулевой «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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окончен после доп. времени Ювентус 2:4 Интер Милан 3.85 3.35 2.05
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