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Италия. Кубок Италии

​Марушич: «Провели отличный матч»

24 Апреля 2024 • 01:03 Комментировать
Лацио
2:1
Ювентус

Римский «Лацио» не сумел пройти в финал Кубка Италии, хотя и выиграл в ответном матче у туринского «Ювентуса» со счётом 2:1. Итоги игры прокомментировал автор одного из голов - польский полузащитник Адам Марушич.

- Мы провели отличный матч, жаль, что по итогу не сумели пройти. Но команда на правильном пути, мы много работаем. С первой минуты мы показывали, что хотим непременно победить. Не хватило лишь чуть концентрации в конце матча. Сейчас остаётся достойно завершить чемпионат, - цитирует слова Марушича cittaceleste.it.

В последний раз римский клуб побеждал в Кубке Италии в 2019 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Адам Марушич

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