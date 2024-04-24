​Марушич: «Провели отличный матч»

Римский «Лацио» не сумел пройти в финал Кубка Италии, хотя и выиграл в ответном матче у туринского «Ювентуса» со счётом 2:1. Итоги игры прокомментировал автор одного из голов - польский полузащитник Адам Марушич.

- Мы провели отличный матч, жаль, что по итогу не сумели пройти. Но команда на правильном пути, мы много работаем. С первой минуты мы показывали, что хотим непременно победить. Не хватило лишь чуть концентрации в конце матча. Сейчас остаётся достойно завершить чемпионат, - цитирует слова Марушича cittaceleste.it.

В последний раз римский клуб побеждал в Кубке Италии в 2019 году.