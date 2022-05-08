Будущее Бастони в «Интере» остаётся неясным

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони по прежнему может покинуть клуб по окончанию сезона. Сейчас футболист активно работает над тем, чтобы восстановиться к финальному матчу Кубка Италии против туринского «Ювентуса», но слухи относительно его будущего всё ещё не утихают.

По информации Calciomercato, итальянец вместе с нападающим Лаутаро Мартинесом являются одними из главных претендентов на продажу. Причина ухода заключается в финансовых проблемах «Интера», из-за которых клуб вновь может расстаться со своими лидерами в летнее межсезонье. Напомним, что в прошлом году «нерадзурри» продали нападающего Ромелу Лукаку и защитника Ашрафа Хакими.

Одним из главных претендентов на Бастони является лондонский «Тоттенхэм», чей тренер Антонио Конте хочет воссоединиться с игроком в стане «шпор».