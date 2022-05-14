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Раванелли: «Перишич в одиночку выиграл финал Кубка Италии, «Интер» обязан его удержать»

14 Мая 2022 • 00:41 Комментировать
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Бывший итальянский нападающий Фабрицио Раванелли считает, что «Интеру» нельзя отпускать Ивана Перишича.

Контракт хорватского полузащитника с «нерадзурри» истекает этим летом. Согласно появившейся недавно информации, на 33-летнего игрока претендует «Челси».

«Интер» в обязательном порядке должен удержать Перишича. Я смотрел финал Кубка Италии на стадионе, и видел, как Перишич выиграл этот матч в одиночку, – заявил Раванелли в интервью Sky. – Многие говорят, что Брозович – мозг «Интера», но Перишич просто невероятен, «Ювентусу» пришлось очень непросто против него. Думаю, он сможет делать разницу на поле ещё два-три года», – отметил экс-игрок «Ювентуса» и «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Фабрицио Раванелли Иван Перишич
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