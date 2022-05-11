Это’о пожелал «Интеру» выиграть финал кубка Италии

Бывший нападающий «Интера» Самюэль Это’о пожелал футболистам миланской команды одержать победу в финале кубка Италии над «Ювентусом».

«Финалы не играются, они выигрываются. Игроки «Интера» должны подойти к этому подготовленными, и они будут такими. Я могу только пожелать им удачи» - сказал Это’о в интервью итальянским СМИ.

У «Интера» есть возможность выиграть трофей, который он не завоевывал более десяти лет. Последний раз миланский клуб праздновал победу в кубке в 2011 году.

Финал, в котором «Интер» встретится с «Ювентусом», состоится в среду, 11 мая, в 22:00 по московскому времени.