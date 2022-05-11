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Чемпионат Италии. Серия А

Это’о пожелал «Интеру» выиграть финал кубка Италии

11 Мая 2022 • 15:03 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
3.95 3.35 2.02
Через 6 ч. 42 мин.

Бывший нападающий «Интера» Самюэль Это’о пожелал футболистам миланской команды одержать победу в финале кубка Италии над «Ювентусом».

«Финалы не играются, они выигрываются. Игроки «Интера» должны подойти к этому подготовленными, и они будут такими. Я могу только пожелать им удачи» - сказал Это’о в интервью итальянским СМИ.

У «Интера» есть возможность выиграть трофей, который он не завоевывал более десяти лет. Последний раз миланский клуб праздновал победу в кубке в 2011 году.

Финал, в котором «Интер» встретится с «Ювентусом», состоится в среду, 11 мая, в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самюэль Это'О
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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