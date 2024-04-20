Аллегри: «Если с «Лацио» сыграем так же, как сегодня в первом тайме, то у нас будут проблемы»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем ответном матче полуфинала Кубка Италии против «Лацио».

«Бьянконери» создали задел перед выездом в Рим, выиграв в родных стенах со счётом 2:0. Ответная игра состоится во вторник.

В пятничном матче Серии А «Ювентус» не без труда ушёл от поражения в поединке с «Кальяри» (2:2), уступая со счётом 0:2 к перерыву. По словам Аллегри, его команда рискует растерять преимущество в Кубке, если повторит свой перформанс из сегодняшнего первого тайма: «Нам просто нужно выйти в финал – вот и всё. Но нам противостоит «Лацио», очень серьёзный соперник, и если в полуфинале мы сыграем так же, как сегодня в первом тайме – то есть не выиграем ни одной дуэли, – то у нас будут проблемы. Мы постараемся выступить иначе», – цитирует Football Italia Аллегри.