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Италия. Кубок Италии

Кьеллини: «При всём уважении, «Милан» слабее «Интера», а «Ювентусу» не хватает прежних качеств»

12 Мая 2022 • 01:52 Комментировать (1)
Ювентус
2:4
Интер Милан
окончен после доп. времени

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение своей команды от «Интера» в финале кубка Италии (2:4).

«Хоть «Интер» и владел мячом больше, но у нас было предостаточно моментов, – приводит слова Кьеллини Football-Italia. – Нашему вратарю практически не приходилось спасать команду – мы пропустили два фантастических гола и два пенальти.

«Интер» на протяжении всего сезона был успешен в личных встречах с нами, и это о чём-то говорит. Надеюсь, гнев из-за проигрыша им в трёх из четырёх матчей станет дополнительным зарядом для команды на следующий сезон. Обидно заканчивать кампанию без трофеев спустя десятилетие, но нам нужно использовать это для будущих успехов.

При всём уважении, «Милан» не так силён, как «Интер», хоть и лидирует в Серии А. Иногда требуется больше, чем просто качество. Сейчас «Ювентусу» чего-то не хватает в плане решимости, голода – того, что характеризовало команду в предыдущие годы, и нужно вернуть это как можно скорее», – отметил 37-летний Кьеллини, объявивший об уходе из «Ювентуса» после матча.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен после доп. времени Ювентус 2:4 Интер Милан 3.85 3.35 2.05
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