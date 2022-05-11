Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Италия. Кубок Италии

Барелла забил самый быстрый гол в финале Кубка Италии за последние 7 лет

11 Мая 2022 • 23:01 Комментировать
Ювентус
2:2
Интер Милан
3.85 3.35 2.05
доп. время 1-й тайм

В финальном матче Кубка Италии встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер», и счет в этом матче был открыт уже на шестой минуте игры. Это сделал полузащитник Николо Барелла, которому удачно ассистировал Марцело Брозович.

Гол Бареллы оказался самым ранним в финалах Кубка Италии с 2015 года, когда Штефан Раду из «Лацио» открыл счет уже на четвертой минуте. Но его команда все равно проиграла тогда, как раз туринскому «Ювентусу», который выиграл в дополнительное время.

Следить за событиями финального матча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 98 минута Ювентус 2:2 Интер Милан 3.85 3.35 2.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
00:09 · Италия. Кубок
«Интер» впервые играет в дополнительном времени в финале Кубка Италии
11 Мая
23:01 · Италия. Кубок
Барелла забил самый быстрый гол в финале Кубка Италии за последние 7 лет
22:47 · Италия. Кубок
Данило получил травму в финале кубка Италии
21:47 · Италия. Кубок
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на финал Кубка Италии
21:31 · Италия. Кубок
«Ювентус» — «Интер» Милан: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:2
16:35 · Италия. Кубок
Ракноккья о финале Кубка Италии: «Мы должны быть максимально сконцентрированными»
15:51 · Италия. Серия А
Буффон пожелал Кьеллини выиграть кубок Италии
15:03 · Италия. Серия А
Это’о пожелал «Интеру» выиграть финал кубка Италии
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает следить за Жезусом
12:27 · Италия. Серия А
Липпи назвал фаворита в финале кубка Италии
09:14 · Италия. Кубок
На финале Кубка Италии ожидается аншлаг
08:56 · Италия. Кубок
Титов сделал прогноз на финал «Ювентус» - «Интер»
07:29 · Италия. Кубок
Кьеллини: «Ювентус» пытается выиграть все турниры, в которых участвует
10 Мая
23:32 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии
22:31 · Италия. Кубок
Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии
Все новости
Рекомендуем