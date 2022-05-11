Барелла забил самый быстрый гол в финале Кубка Италии за последние 7 лет

В финальном матче Кубка Италии встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер», и счет в этом матче был открыт уже на шестой минуте игры. Это сделал полузащитник Николо Барелла, которому удачно ассистировал Марцело Брозович.

Гол Бареллы оказался самым ранним в финалах Кубка Италии с 2015 года, когда Штефан Раду из «Лацио» открыл счет уже на четвертой минуте. Но его команда все равно проиграла тогда, как раз туринскому «Ювентусу», который выиграл в дополнительное время.

Следить за событиями финального матча Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.